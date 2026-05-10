Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Acrobatica Alessandria vince 3-0 col Parella Torino e sale in serie A3

DiRaimondo Bovone

Mag 10, 2026 , , , , , ,

Com’era prevedibile e atteso alla vigilia, il volley femminile alessandrino ha conquista un traguardo mai raggiunto: la promozione in serie A3. E lo ha fatto con la 12^ vittoria consecutiva, un rotondo 3-0 (18-25 20-25 20-25) sul campo del Parella Torino, ciliegina finale di un ruolino di marcia straordinario tenuto nel girone di ritorno che ha consentito di chiudere al 3° posto (promosse le prime 3, ndr) la CLASSIFICA, che a stagione terminata recita così: Garlasco 65; Florens Vigevano 63; ACROBATICA ALESSANDRIA 62; Villa Cortese 59Mondovì 52; Palau 48;  Cus Torino 35; Bellusco 34; Chieri e Cogne 26; Cagliar 24; Novara 23; Parella 16; Volpiano 13. *La differenza tra squadre a pari punti è data dal quoziente set.

IL COMMENTO – A ben guardare i numeri ufficiali, Alessandria ha un quoziente set addirittura da 2° posto (2.6538 rispetto al 2.3333 di Vigevano), ma ormai conta poco. Quello che conta è il giudizio del campo che certifica l’approdo in serie A3 del volley femminile mandrogno per la prima volta.
Ora, però, viene il difficile: c’è da costruire una squadra competitiva, superando quei problemini gestionali che sono emersi nell’ultimo periodo. Vedremo il futuro cosa ci porterà.

Le foto del servizio sono di Paolo Baratto

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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