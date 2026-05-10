Volley femminile B1: Acrobatica Alessandria vince 3-0 col Parella Torino e sale in serie A3

Com’era prevedibile e atteso alla vigilia, il volley femminile alessandrino ha conquista un traguardo mai raggiunto: la promozione in serie A3. E lo ha fatto con la 12^ vittoria consecutiva, un rotondo 3-0 (18-25 20-25 20-25) sul campo del Parella Torino, ciliegina finale di un ruolino di marcia straordinario tenuto nel girone di ritorno che ha consentito di chiudere al 3° posto (promosse le prime 3, ndr) la CLASSIFICA, che a stagione terminata recita così: Garlasco 65; Florens Vigevano 63; ACROBATICA ALESSANDRIA 62; Villa Cortese 59; Mondovì 52; Palau 48; Cus Torino 35; Bellusco 34; Chieri e Cogne 26; Cagliar 24; Novara 23; Parella 16; Volpiano 13. *La differenza tra squadre a pari punti è data dal quoziente set.

IL COMMENTO – A ben guardare i numeri ufficiali, Alessandria ha un quoziente set addirittura da 2° posto (2.6538 rispetto al 2.3333 di Vigevano), ma ormai conta poco. Quello che conta è il giudizio del campo che certifica l’approdo in serie A3 del volley femminile mandrogno per la prima volta.

Ora, però, viene il difficile: c’è da costruire una squadra competitiva, superando quei problemini gestionali che sono emersi nell’ultimo periodo. Vedremo il futuro cosa ci porterà.

Le foto del servizio sono di Paolo Baratto