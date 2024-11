Ospedale di Alessandria: un nuovo ricercatore nel team di Chirurgia del prof. Panaro

Si arricchisce il team della Chirurgia Generale dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Alessandria diretta dal professor Fabrizio Panaro, con l’arrivo del dottor Giancluca Cassese, ricercatore di grande esperienza in chirurgia oncologica e mininvasiva epato-bilio-pancreatica.

Laureato all’Università Federico II di Napoli con menzione alla carriera, il dottor Cassese si è specializzato in Chirurgia Generale e ha conseguito il dottorato di Ricerca in Terapie Avanzate Biomediche e Chirurgiche con un progetto sull’ipertensione portale e la terapia del carcinoma epatocellulare. Ha consolidato le sue competenze presso il Policlinico Federico II di Napoli, svolgendo interventi di chirurgia mininvasiva, robotica epato-bilio-pancreatica e trapianti d’organo.

Ha avuto modo di arricchire il suo bagaglio professionale con esperienze all’estero, tra cui uno stage presso l’Ospedale Universitario di Montpellier e una Fellowship Clinica e di Ricerca presso il Seoul National University Bundang Hospital in Corea del Sud, uno dei principali centri mondiali per la chirurgia epatobiliare mininvasiva.

Dirigente Medico presso la Chirurgia Generale dell’Ospedale cittadino e Ricercatore presso l’Università del Piemonte Orientale, Cassese affiancherà il professor Panaro sia nella docenza presso la Scuola di Medicina di Alessandria che nella ricerca in ambito oncologico e mininvasivo. Il suo arrivo rappresenta un’opportunità di crescita per l’AOU AL e l’UPO, contribuendo a rafforzare l’internazionalizzazione e la qualità delle cure fornite.

Il professor Panaro ha commentato: “Sono soddisfatto di avere al mio fianco un chirurgo così competente, in particolare nell’ambito dei tumori del fegato. Le sue competenze mediche, scientifiche e didattiche renderanno la nostra Scuola di Medicina ancora più attrattiva per i giovani aspiranti chirurghi. Cassese si occuperà personalmente del corso di Laurea in Medicina ad Alessandria, continuando la sua attività di ricerca internazionale all’interno del DAIRI“.

Il dr. Gianluca Cassese