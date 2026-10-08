“Festa del Vino” di Casale Monferrato: visitatori oltre le 200.000 unità

Dopo 2 lunghi fine-settimana, 18-19-20 e 25-26-27 settembre· al Mercato Pavia di Piazza Castello, si è conclusa a Casale Monferrato, con risultati lusinghieri, la ‘Festa del Vino’ che ha richiamato un pubblico numeroso, confermandosi appuntamento di grande interesse e di promozione del territorio. Sono state registrate oltre 200.000 presenze, dato di assoluto rilievo che testimonia la capacità dell’evento di attrarre visitatori e appassionati, generando importanti ricadute per il tessuto economico locale, dalle attività commerciali alla ristorazione, dall’accoglienza turistica alle produzioni eno-gastronomiche, con oltre 100 ricette della tradizione monferrina e piemontese presenti nei menù delle Pro Loco.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria è lieta di aver contribuito concretamente alla buona riuscita dell’evento, sostenendone la realizzazione con un contributo di 50.000 euro.