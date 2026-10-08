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“Festa del Vino” di Casale Monferrato: visitatori oltre le 200.000 unità

DiRaimondo Bovone

Ott 8, 2026 , , , , , , ,

Dopo 2 lunghi fine-settimana, 18-19-20 e 25-26-27 settembre· al Mercato Pavia di Piazza Castello, si è conclusa a Casale Monferrato, con risultati lusinghieri, la ‘Festa del Vino’ che ha richiamato un pubblico numeroso, confermandosi appuntamento di grande interesse e di promozione del territorio. Sono state registrate oltre 200.000 presenze, dato di assoluto rilievo che testimonia la capacità dell’evento di attrarre visitatori e appassionati, generando importanti ricadute per il tessuto economico locale, dalle attività commerciali alla ristorazione, dall’accoglienza turistica alle produzioni eno-gastronomiche, con oltre 100 ricette della tradizione monferrina e piemontese presenti nei menù delle Pro Loco.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria è lieta di aver contribuito concretamente alla buona riuscita dell’evento, sostenendone la realizzazione con un contributo di 50.000 euro.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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