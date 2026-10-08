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Lavoro, la segretaria CISL Fumarola: “Il salario giusto deve diventare contratto giusto”

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Ott 8, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Quando si parla di salario giusto, noi pensiamo che si tratti soprattutto del contratto”. Lo ha detto la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, intervenendo all’incontro “Salario giusto, lavoro vero”, organizzato dal Dipartimento Lavoro di Forza Italia alla Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera. “Il contratto non è soltanto parte economica, è anche parte normativa che va nella direzione di tutelare più e meglio i lavoratori che, in questo momento, sono particolarmente in sofferenza”.
xu1/pc/gtr

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