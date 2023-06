Una legge regionale istituisce il servizio di ‘Psicologia scolastica’: 600.000 euro per 3 anni

È nato in Piemonte, con legge regionale, il servizio di psicologia nelle scuole. L’Aula ha approvato all’unanimità la proposta di legge 186 intitolata “Istituzione del servizio di psicologia scolastica”. Sino ad oggi la figura dello psicologo nella scuola non era definita da una norma, né nazionale, né regionale, che ne certificasse l’inserimento stabile rivolto a tutta l’utenza

Per questa nuova legge è stata prevista la clausola valutativa e i fondi stanziati ammontano a 200.000 euro annuali per 3 anni. Cifra che non appare sufficiente ad estendere il servizio in tutto il Piemonte, ma la Città metropolitana pare interessata a partecipare per le scuole superiori di sua competenza.