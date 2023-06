Volley femminile, Alessandria fa 4 colpi di mercato per la B2: prese Cattozzo, Dametto, Mirabelli e Gatti

Dopo la trionfale stagione appena chiusa, culminata con la promozione in B2, l’Alessandria Volley si è mossa sul mercato per rinforzare la squadra. Confermato lo staff tecnico, e non poteva essere altrimenti, il presidente Andrea La Rosa non ha perso tempo e ha concretizzato 4 ingaggi di assoluto spessore, mantenendo ben saldi i piedi a terra. Si tratta di 4 giocatrici di categoria superiore nei ruoli di centrale, palleggio e attaccanti di banda: Francesca Mirabelli e Sofia Cattozzo (Acqui), Camilla Dametto (Ascot ToPlay) e Benedetta “Beba” Gatti (Casale).

I profili

Francesca Mirabelli (1996, centrale). Bandiera e capitana dell’Acqui pallavolo, ha fatto tutto il percorso nelle giovanili termali, approdando in prima squadra. Per lei 7 campionati di fila in B1 con retrocessione nell’ultima stagione: “Per me si apre un nuovo capitolo e non vedo l’ora di mettermi in gioco”.

Sofia Cattozzo (1999, alzatrice). Sempre ad Acqui anche lei, fin dalle giovanili, poi 7 stagioni in B1 con l’ultima retrocessione: “Sono felicissima di essere entrata in questo bellissimo gruppo e non vedo l’ora di poter costruire nuovi rapporti, puntando a nuovi obiettivi”.

Camilla Dametto (1994, attaccante di banda). Ultima stagione in B2, ma in carriera ha giocato anche in A e B1: “Sono molto soddisfatta di aver firmato con Alessandria per la prossima stagione. Conosco bene l’allenatore e alcune ragazze, ci sarà un bel mix di esperienza e gioventù”.

Benedetta “Beba” Gatti (1993, attaccante di banda). Anche lei cresciuta nel settore giovanile dell’Acqui pallavolo, esordendo in C a 14 anni. Sempre protagonista in B1 e B2, è reduce da u infortunio al tendine di Achille: “Per me sarà un anno di ripartenza e non c’è posto migliore per farlo. Sono contenta di ritrovare persone a cui devo tanto e anche due ex compagne, Mirabelli e Cattozzo.”