Made in Italy: sequestrati 25.000 ettolitri di vino contraffatto, valore 4 milioni di euro

ROMA (ITALPRESS) – Massiccia operazione su scala nazionale a tutela del Made in Italy. La Guardia di Finanza e l’Ispettorato Repressione Frodi hanno concluso un piano d’azione coordinato per colpire le frodi nel settore vitivinicolo. I controlli, che hanno interessato l’intera filiera dalla raccolta all’imbottigliamento, hanno portato al sequestro di 2.5 milioni di litri di falso vino DOP e IGP. Un colpo al mercato del falso dal valore superiore ai 4 milioni di euro. Le indagini hanno svelato un sistema di irregolarità che sfruttava uve non conformi e aree di provenienza diverse da quelle certificate. Oltre alle frodi alimentari, le Fiamme Gialle hanno accertato violazioni fiscali per circa un milione di euro, tra IVA non versata e operazioni non documentate. In totale sono state contestate 59 violazioni amministrative e segnalate 24 persone.pc/gtr/ia

