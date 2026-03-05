Attualità Cronaca Video

Gioia Tauro: scoperta discarica abusiva

Mar 5, 2026


REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Giro di vite contro i reati ambientali nella Piana di Gioia Tauro. I Carabinieri hanno smantellato una discarica clandestina realizzata all’interno di un burrone naturale in contrada “Piggra”, a Taurianova. L’area era diventata un punto di sversamento sistematico per rifiuti urbani, speciali e scarti pericolosi, con un gravissimo rischio di contaminazione per il terreno e le falde acquifere. L’operazione, coordinata dalla Procura di Palmi, è il risultato di mesi di appostamenti, monitoraggi e accertamenti tecnici. I Carabinieri hanno documentato una presunta attività sistematica di trasporto e abbandono dei rifiuti, riuscendo a risalire ai veicoli e alle persone coinvolte. Il bilancio è di quindici persone denunciate per gestione e smaltimento illecito di rifiuti e il sequestro preventivo di sedici veicoli utilizzati per il trasporto dei materiali.

