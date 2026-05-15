Attualità IN EVIDENZA Video

Turismo, il ministro Mazzi: “Con gli Emirati Arabi una partnership strategica”

Di

Mag 15, 2026
MILANO (ITALPRESS) – “Noi consideriamo” la partnership con gli Emirati Arabi “strategica, come è giusto che sia tra un paese come il nostro, che ha un’importanza mondiale dal punto di vista della cultura, della ricchezza, della tradizione e della storia millenaria, e i paesi come gli emirati, che hanno il desiderio di investire nel mondo e in quelle nazioni che danno a loro più possibilità di trarre vantaggi, sia in termini culturali che in termini economici”. Così il ministro del turismo Gianmarco Mazzi a margine dell’edizione 2026 di Investopia, a Milano.

xh7/sat/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

L’inflazione accelera ancora

Mag 15, 2026
Costume & Società Cucina Video

Ricetta: un piatto semplice con i calamaretti

Mag 15, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

Il ministro Urso: “Momento giusto per un accordo di libero scambio con Emirati Arabi”

Mag 15, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Famiglia, Roccella “Preservare eccezione italiana da cultura della post-modernità”

Mag 15, 2026
TOP NEWS

Acosta guida la Practice MotoGp in Catalogna, Bagnaia in Q1

Mag 15, 2026
TOP NEWS

Bari, le navi diventano spazi culturali ed educativi con Ventouris Ferries

Mag 15, 2026
IN EVIDENZA

L’inflazione accelera ancora

Mag 15, 2026