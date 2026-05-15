Turismo, il ministro Mazzi: “Con gli Emirati Arabi una partnership strategica”

Così il ministro del turismo Gianmarco Mazzi a margine dell’edizione 2026 di Investopia, a Milano.

MILANO (ITALPRESS) – “Noi consideriamo” la partnership con gli Emirati Arabi “strategica, come è giusto che sia tra un paese come il nostro, che ha un’importanza mondiale dal punto di vista della cultura, della ricchezza, della tradizione e della storia millenaria, e i paesi come gli emirati, che hanno il desiderio di investire nel mondo e in quelle nazioni che danno a loro più possibilità di trarre vantaggi, sia in termini culturali che in termini economici”.

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