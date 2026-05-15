PNRR, il ministro Foti: “La Corte dei Conti smentisce nefaste profezie delle opposizioni”

ROMA (ITALPRESS) – “La valutazione positiva della Corte dei Conti sull’avanzamento del PNRR rappresenta un riconoscimento importante del lavoro serio e responsabile portato avanti dal Governo Meloni su una sfida decisiva per il futuro dell’Italia. La relazione certifica che l’attuazione del Piano è complessivamente in linea con gli obiettivi europei e che, in settori strategici come la digitalizzazione, la nostra Nazione sta raggiungendo risultati persino superiori a quelli programmati”. Così in una nota il ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti. “E’ la conferma che il Governo Meloni ha scelto la strada della concretezza e della responsabilità per rispettare gli impegni assunti con l’Europa e con gli italiani. Naturalmente restano criticità da affrontare, ma il dato politico è chiaro: mentre le opposizioni continuano a tifare per il fallimento del PNRR, pur di colpire il Governo Meloni, le Istituzioni e le Amministrazioni stanno lavorando con determinazione per raggiungere gli obiettivi entro le scadenze europee. La relazione della Corte dei conti smentisce, ancora una volta, le narrazioni catastrofiste dell’opposizione nostrana che antepone l’interesse di partito a quello della Nazione. Per questo desidero ringraziare le Amministrazioni centrali, le Prefetture, le Regioni, i Comuni, la struttura di Missione PNRR, tutti i tecnici e tutti coloro che ogni giorno contribuiscono alla realizzazione del PNRR. E’ uno sforzo collettivo che merita rispetto e sostegno, perchè riguarda il futuro dell’Italia e delle prossime generazioni”.

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