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Voucher scuola: la Regione apre i bandi, tempo fino al 16 luglio. Il Comune aiuta per le domande

DiRaimondo Bovone

Giu 27, 2026 , , , , , ,

Hanno aperto giovedì 25 giugno, l’altro ieri, i 2 bandi per assegnare i voucher scuola, e lo saranno fino al 16 luglio. La giunta regionale ha definito criteri e modalità per l’anno scolastico 2026-2027, con l’obiettivo di garantire una distribuzione più equa delle risorse, ampliando la platea dei beneficiari.
I voucher saranno disponibili in tempo utile sugli smartphone degli utenti, in un’app dedicata, e dovranno essere spesi entro e non oltre il 31 marzo 2027.
Le domande vanno presentate solo on line, tramite un applicativo dedicato sul sito della Regione Piemonte alla pagina https://www.piemontetu.it/
IMPORTANTE – Non conta l’ordine cronologico delle domande, poiché i voucher sono assegnati secondo il reddito della famiglia su base ISEE.

LE MODALITA’ – Ogni nucleo familiare può richiedere un solo voucher per ciascuno studente.
VOUCHER A – Iscrizione e frequenza: destinato esclusivamente al pagamento delle rette delle scuole paritarie. Accessibile con un indicatore ISEE non superiore a € 30.000.
VOUCHER B – Acquisti e attività: destinato all’acquisto di libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche, trasporti e attività integrative inserite nel piano dell’offerta formativa. Accessibile con un indicatore ISEE non superiore a € 15.748,78.

IL COMUNE IN AIUTO – Per i residenti nel territorio comunale di Alessandria, l’Ufficio Diritto allo Studio del Comune offre un servizio di supporto alla compilazione della domanda e di rilascio delle credenziali SPID (per chi ne fosse sprovvisto). Il servizio è disponibile solo appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12; martedì e giovedì anche al pomeriggio dalle 15 alle 17, contattando i seguenti referenti: Giuseppina Vullo, Tel. 0131/515068 – Francesca Ienna, Tel. 0131/515063 – Valentina Zaniolo, Tel. 0131/515062

Palazzo Rosso, sede del Comune di Alessandria

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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