Voucher scuola: la Regione apre i bandi, tempo fino al 16 luglio. Il Comune aiuta per le domande

Hanno aperto giovedì 25 giugno, l’altro ieri, i 2 bandi per assegnare i voucher scuola, e lo saranno fino al 16 luglio. La giunta regionale ha definito criteri e modalità per l’anno scolastico 2026-2027, con l’obiettivo di garantire una distribuzione più equa delle risorse, ampliando la platea dei beneficiari.

I voucher saranno disponibili in tempo utile sugli smartphone degli utenti, in un’app dedicata, e dovranno essere spesi entro e non oltre il 31 marzo 2027.

Le domande vanno presentate solo on line, tramite un applicativo dedicato sul sito della Regione Piemonte alla pagina https://www.piemontetu.it/

IMPORTANTE – Non conta l’ordine cronologico delle domande, poiché i voucher sono assegnati secondo il reddito della famiglia su base ISEE.

LE MODALITA’ – Ogni nucleo familiare può richiedere un solo voucher per ciascuno studente.

VOUCHER A – Iscrizione e frequenza: destinato esclusivamente al pagamento delle rette delle scuole paritarie. Accessibile con un indicatore ISEE non superiore a € 30.000.

VOUCHER B – Acquisti e attività: destinato all’acquisto di libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche, trasporti e attività integrative inserite nel piano dell’offerta formativa. Accessibile con un indicatore ISEE non superiore a € 15.748,78.

IL COMUNE IN AIUTO – Per i residenti nel territorio comunale di Alessandria, l’Ufficio Diritto allo Studio del Comune offre un servizio di supporto alla compilazione della domanda e di rilascio delle credenziali SPID (per chi ne fosse sprovvisto). Il servizio è disponibile solo appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12; martedì e giovedì anche al pomeriggio dalle 15 alle 17, contattando i seguenti referenti: Giuseppina Vullo, Tel. 0131/515068 – Francesca Ienna, Tel. 0131/515063 – Valentina Zaniolo, Tel. 0131/515062

Palazzo Rosso, sede del Comune di Alessandria