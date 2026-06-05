Palermo: truffa su fondi veterinari, sequestrati 175.000 euro

LUSSEMBURGO (ITALPRESS) – Su richiesta della Procura Europea (EPPO) di Palermo, la Guardia di Finanza ha eseguito oggi in Sicilia un provvedimento di sequestro di beni nell’ambito di un’indagine su presunte frodi relative a fondi dell’Unione Europea destinati alla promozione della salute pubblica veterinaria. Il Gip del Tribunale di Palermo ha disposto il sequestro dei beni fino a un importo di 175.000 euro nei confronti dell’ex commissario straordinario e presidente dell’Istituto Zooprofilattico di Palermo e ad altri due dirigenti.

pc/mca3 (fonte video: Guardia di Finanza)