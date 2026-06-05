Attualità Cronaca

Caltanissetta: la Dia confisca alla mafia 2 immobili da 350.000 euro

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Giu 5, 2026

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un provvedimento di confisca definitiva di beni, emesso dal Tribunale di Caltanissetta – Sezione Misure di Prevenzione e divenuto irrevocabile dopo la pronuncia della Corte di Appello.
Il provvedimento colpisce un cittadino nisseno, ritenuto vicino ad ambienti di “Cosa Nostra”, con precedenti per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, usura, riciclaggio e truffa. La confisca ha interessato due immobili per un valore stimato di circa 350.000 euro.

– Foto: Ufficio stampa Dia –

(ITALPRESS).

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