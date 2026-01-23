Attualità Cronaca

Roma: arrestati all’aeroporto 3 taiwanesi con 50 kg di ketamina nei bagagli

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Set 23, 2026

FIUMICINO (ROMA) (ITALPRESS) – Avevano nascosto 25 chili di ketamina nei bagagli da stiva e altri 25 chili nella camera di un hotel di Fiumicino. Il carico, destinato a Hong Kong, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all’aeroporto Leonardo da Vinci e per i tre cittadini taiwanesi sono scattate le manette.

L’indagine è partita dall’analisi di un anomalo itinerario di viaggio. I tre erano arrivati in Italia dai Paesi Bassi a bordo di pullman di linea, per poi proseguire il viaggio in aereo da Roma Fiumicino verso Hong Kong. I primi due sono stati individuati ai banchi del check-in e sottoposti a controllo.

Nei loro bagagli da stiva sono stati trovati 13 involucri sigillati contenenti complessivamente 25 chili di ketamina in grani. Le successive verifiche hanno portato gli investigatori sulle tracce del terzo componente del gruppo, che alloggiava in una struttura alberghiera di Fiumicino.

Nella sua camera sono stati rinvenuti altri 13 involucri con 25 chili di ketamina in cubetti. La droga, per un peso complessivo di oltre 50 chili, è stata sequestrata.

Secondo gli investigatori, se fosse stata immessa sul mercato illecito avrebbe potuto generare profitti stimati tra 3 e 4 milioni di euro. I tre cittadini taiwanesi sono stati arrestati in flagranza.

(ITALPRESS).

Fonte foto: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

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