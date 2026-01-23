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A Gela un laboratorio per la droga e ordigni esplosivi, fermato un 43enne

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Set 23, 2026


GELA (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – La Polizia di Stato a Gela ha eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia, Procura della Repubblica di Caltanissetta, nei confronti di un gelese di 43 anni, indagato per detenzione illegale di ordigni esplosivi, detenzione di sostanze stupefacenti, di arma clandestina e di munizioni, aggravati dal metodo mafioso. Il fermato, già sottoposto in passato alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per reati di mafia e attualmente in regime di affidamento ai servizi sociali, è stato catturato ieri mattina dai poliziotti della Squadra Mobile e della Squadra Investigativa del Commissariato di P.S. di Gela, dopo una fuga durata diversi giorni.

col5/gsl (Fonte video: Polizia di Stato)

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