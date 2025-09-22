Martedì 23 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Frase del giorno
Il passato è un luogo da cui imparare, non in cui vivere. (Dal web)
Santi del giorno
San Pio da Pietrelcina (frate francescano), San Lino (Papa e Martire), Santa Tecla di Iconio (Martire), San Sosso di Miseno (Martire), Santa Ulpia Vittoria (Martire venerata a Chiusi).
Accadde oggi
- 1889 fondata ‘Nintendo’. L’imprenditore giapponese Fusajiro Yamauchi, appassionato di giochi da tavolo, fondò a Kyoto la ‘Nintendo Koppai’ destinata alla produzione di ‘Hanafuda’, carte da gioco artigianali.
- 1943 fucilato Salvo D’Acquisto. Autoaccusatosi di un presunto attacco esplosivo contro soldati tedeschi, il vicebrigadiere Salvo Rosario Antonio D’Acquisto, 23enne, in servizio a Torrimpietra (RM), salvò 22 persone dalla morte e si fece fucilare al loro posto. A febbraio ’45 gli fu assegnata la Medaglia d’oro militare alla memoria.
- 2008 Google lanciò ‘Android’. I due fondatori del motore di ricerca, Page e Brin, lanciarono la sfida della telefonia mobile, dominata da Apple e Nokia. Presentarono il ‘T-Mobile G1′, della taiwanese HTC, 1° smartphone col sistema operativo ‘Android’.
Nati del giorno
- Aldo Moro (1916-1978), Italia, politico. Nato a Maglie (LE), Aldo Romeo Luigi Moro fondò con altri la DC nel ’42. Eletto per la Costituente, poi Ministro e Presidente del Consiglio, aprì al Partito Comunista, ma le Brigate Rosse, terroristi comunisti, lo sequestrarono il 16 marzo ’78 uccidendo i 5 uomini di scorta e giustiziandolo il 9 maggio. Il corpo fu lasciato nel bagagliaio di una Renault 4 rossa in via Caetani a Roma.
- Ray Charles (1930-2004), Usa, cantante. Nato ad Albany (Georgia), perse la vista a 6 anni per un tracoma. Talento naturale, s’impose sulla scena mostrando grande abilità nel contaminare generi diversi, dal ‘rhythm and blues’ al ‘country’. Tra i suoi successi figurano: ‘Georgia on My Mind’, ‘I got a woman’, ‘I Can’t Stop Loving You’, ‘Hit the Road Jack’.
- Gino Paoli (1934), Italia, cantautore. Friulano di Monfalcone (GO), si sentì genovese d’adozione. Iniziò nei ’50, ma nei ’60 scrisse successi come ‘Il cielo in una stanza’ e ‘Senza fine’. Da cantante sfondò con ‘Sapore di sale’, ‘Che cosa c’è’, ‘Una lunga storia d’amore’ e ‘Quattro amici’. Ha 4 figli: Giovanni (’64) da Anna Fabbri, Amanda (’64) da Stefania Sandrelli, Nicolò (’80) e Tommaso (’92) da Paola Penzo. Ma la sua ‘relazione storica’ fu con Ornella Vanoni.
- Julio Iglesias (1943), Spagna, cantante. Nato a Madrid, con 300 milioni di dischi venduti è l’artista latino più famoso di sempre. Calciatore mancato (riserva del Real), raggiunse la fama nei ’70 quando in Italia le radio suonavano ‘Manuela’, ‘Se mi lasci non vale’, ‘Sono un pirata sono un signore’, ‘Pensami’. Gran conquistatore, ebbe 2 mogli e ha 8 figli.
- Bruce Springsteen (1949), Usa, cantante. Nato a Long Branch (New Jersey), detto ‘The Boss’, è uno dei mostri sacri del rock. La fama arrivò con ‘Born to Run’, ‘Darkness on the Edge of Town’ e ‘Born in the USA’. Memorabili ‘The River’ e ‘Streets of Philadelphia’ (Oscar ’94). Terzo al mondo per guadagni in carriera (1,6 miliardi $), vinse 20 Grammy, 2 Golden Globe, Academy Award.
- Paolo Rossi (1956-2020), Italia, ex-calciatore. Nato a Prato, ‘Pablito’ con l’Italia (48-20) vinse Mondiale ’82 (capocannoniere, 6 gol) e Pallone d’Oro ’82. È uno dei 3 (Kempes, Ronaldo) ad aver vinto i 3 trofei nello stesso anno. Giocò con Vicenza, Perugia, Juve, Milan, Verona (340-134), vinse 2 scudetti e Coppa Campioni (Juve).