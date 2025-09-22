Martedì 23 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Julio Iglesias

(1943), Spagna, cantante.

300 milioni di dischi venduti è l’artista latino più famoso di sempre. Calciatore mancato (riserva del Real), raggiunse la fama nei ’70 quando in Italia le radio suonavano ‘Manuela’, ‘Se mi lasci non vale’, ‘Sono un pirata sono un signore’, ‘Pensami’. Gran conquistatore, ebbe 2 mogli e ha 8 figli.