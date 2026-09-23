Domani alla Casetta il Karaoke solidale per la ricerca, dalle 19.30

Musica e solidarietà si incontrano, domani, giovedì 24 settembreo al Circolo Europa “La Casetta” di Alessandria, dove alle ore 19.30 è in programma “Karaoke per la Ricerca”, iniziativa di raccolta fondi destinata alle attività del Centro Studi Ricerca delle Professioni Sanitarie (CeRProS) diretto da Tatiana Bolgeo, del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI). Un appuntamento che affianca alla finalità benefica una serata di divertimento, con karaoke, apericena e premi per i primi tre classificati. La quota di adesione è di 20 euro, con pagamento anticipato.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per contribuire concretamente alle attività di ricerca nell’ambito delle Professioni Sanitarie dell’IRCCS Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria.

INFO – Per prenotazioni contattare il numero 0131-206309.

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