Blitz in 4 Paesi europei contro l’immigrazione irregolare, arresti e perquisizioni

BOLOGNA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Bologna, su delega della Procura della Repubblica, ha operato, in rogatoria, in collaborazione con le autorità Inglesi all’esecuzione di ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri in Italia, Spagna, Gran Bretagna e Austria.

A Bologna, in particolare, sono stati eseguiti un mandato di arresto e 4 perquisizioni delegate. L’indagine, supportata da Europol, ha documentato l’esistenza di un meccanismo illegale finalizzato a consentire l’ingresso illegale, in Gran Bretagna, di persone non aventi titolo.

– foto tratta da video Polizia di Stato –

(ITALPRESS).