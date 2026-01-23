Attualità Cronaca

Blitz in 4 Paesi europei contro l’immigrazione irregolare, arresti e perquisizioni

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Set 23, 2026

BOLOGNA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Bologna, su delega della Procura della Repubblica, ha operato, in rogatoria, in collaborazione con le autorità Inglesi all’esecuzione di ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri in Italia, Spagna, Gran Bretagna e Austria.

A Bologna, in particolare, sono stati eseguiti un mandato di arresto e 4 perquisizioni delegate. L’indagine, supportata da Europol, ha documentato l’esistenza di un meccanismo illegale finalizzato a consentire l’ingresso illegale, in Gran Bretagna, di persone non aventi titolo.

– foto tratta da video Polizia di Stato –
(ITALPRESS).

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