Attualità Cronaca Video

Varese: traffico di eroina a Malpensa, 7 arresti

Di

Ott 2, 2025


VARESE (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Varese hanno eseguito un’Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di quattro individui ritenuti responsabili di concorso in un traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta dai militari del Gruppo Malpensa e coordinata dalla Procura della Repubblica bustocca, ha permesso di smantellare un consolidato sistema di approvvigionamento e distribuzione di eroina proveniente dal Pakistan e più precisamente dal Punjab, nota come l’area dei cinque fiumi.

pc/mca1

(Fonte video: Guardia di Finanza)

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Quartiere Cristo: arrivano altre 2 telecamere per la sicurezza della zona

Ott 2, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Roma: pro-pal trattano con polizia, poi corteo in piazza S.Silvestro

Ott 2, 2025
Attualità Cronaca

Flotilla, il ministro Tajani: “Gli italiani saranno condotti ad Ashdod e poi espulsi”

Ott 1, 2025

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Costume & Società Eventi

Torna per tre giorni ‘Mela di AISM’, in 5.000 piazze italiane il 3-4-5 ottobre

Ott 2, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Flotilla, Tajani “22 italiani fermati e sono in buone condizioni”

Ott 2, 2025
TOP NEWS

Nas Napoli sequestrano nei supermercati 21 tonnellate di alimenti

Ott 2, 2025
TOP NEWS

Confiscati beni per 38 milioni a imprenditore vicino a clan camorra

Ott 2, 2025