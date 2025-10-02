Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Quartiere Cristo: arrivano altre 2 telecamere per la sicurezza della zona

Saranno presentate domenica 5 ottobre, durante la Festa del quartiere, e installate nei giorni successivi. Dopo i 3 ‘occhi’ presenti al Centro Incontro Cristo, in corso Carlo Marx e presso l’area Fibi, finanziati dall’Associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo, il progetto non si ferma. Grazie alla storica e importante famiglia Bagliano, nei prossimi giorni altre 2 nuove telecamere saranno accese in piazza Ceriana e in via Parini. Il progetto rientra nell’ambito di “Adotta una Telecamera”, iniziativa promossa dal Comune.  L’installazione sarà effettuata martedì 7 ottobre.

LE PAROLE – Così Enzo Cirimele, presidente dei commercianti: “Ringraziamo la famiglia Bagliano che ha sostenuto questo progetto. Piazza Ceriana e via Parini saranno monitorate in tempo reale. Attiveremo altri occhi ed entro il 2026 arriveremo in altre importanti zone del Quartiere Cristo”.
Così Marco Bagliano, la cui famiglia ha finanziato il progetto: “Pensiamo possano essere utili alla comunità del quartiere e della città. Da sempre sosteniamo i progetti del Cristo e le numerose iniziative di successo, realizzate grazie ad un gruppo straordinario di lavoro”.

