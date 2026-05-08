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Verona: traffico illecito di oro con l’Austria, 2 arresti e sequestri per 1,3 milioni

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Mag 8, 2026
VERONA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Verona e Vicenza ha smantellato un’organizzazione criminale dedita al traffico illecito di oro tra il Veneto e l’Austria. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Verona, ha portato al fermo di due cittadini vicentini accusati di riciclaggio transnazionale e al sequestro di 6 kg d’oro, oltre 1 milione di euro in contanti, immobili, auto e conti correnti per un valore complessivo di circa 1,3 milioni di euro. L’inchiesta è partita nel maggio 2025 dopo un controllo della polizia stradale a un cittadino austriaco di origine turca, fermato con oltre 660.000 euro in contanti a bordo di un’auto di grossa cilindrata.tvi/mca2
(Fonte video: Guardia di Finanza)

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