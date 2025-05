Giovedì 8 maggio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Vittorio Sgarbi (1952), Italia, critico d’arte e politico.

Esordì come polemista al ‘Maurizio Costanzo Show’, dove nell’89 pronunciò la prima parolaccia della TV. Deputato in 5 legislature, Eurodeputato, sindaco di piccoli paesi, apprezzato come storico dell’arte, è intelligentissimo e ha un carattere turbolento. Mai sposato, ha 3 figli da 3 donne diverse: