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Il rappresentante ONU Waltz: “Blocco navale USA a Cuba? Fake news”

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Mag 7, 2026
NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Blocco navale a Cuba? Sono completamente fake news. Cuba è libera, ed è sempre stata libera, di commerciare con qualsiasi Paese voglia. Infatti ci sono navi che partono ogni giorno da New Orleans e dalla Florida con medicine, cibo e carburante. L’idea di un blocco, che implicherebbe un’azione militare attorno a Cuba, è falsa ed è stata propagandata in modo ingannevole”. Così Mike Waltz, rappresentante permanente degli Usa alle Nazioni Unite, a margine della presentazione della nuova bozza di risoluzione che punta a costringere l’Iran a riaprire pienamente lo Stretto di Hormuz.xo9/sat/azn
(Video di Stefano Vaccara)

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