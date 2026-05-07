UE, Meloni: “Da Italia e Polonia stessa linea sul nuovo quadro finanziario”

ROMA (ITALPRESS) – “Penso che come Italia e Polonia ci troveremo di nuovo una a fianco all’altra nel difficile negoziato sul nuovo quadro finanziario pluriennale dell’Unione Europea, ovvero il bilancio dell’unione. Entrambi difendiamo la centralità della politica agricola e della coesione: pensiamo che non debbano essere considerate alternative alla competitività perché, semmai, sono pre-condizioni di una sana competitività per l’Unione Europea”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con il primo ministro polacco Donald Tusk. sat/azn

(Fonte video: Palazzo Chigi)

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