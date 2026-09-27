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Sogin: nuova ‘scatola a guanti’ per cementare rifiuti liquidi contenenti plutonio

DiRaimondo Bovone

Set 27, 2026 , , , , ,

Sogin ha concluso positivamente i collaudi di una nuova Scatola a Guanti che consentirà di cementare i rifiuti radioattivi liquidi di media attività presenti nell’Impianto Plutonio (IPU) del Centro Ricerche Casaccia di Roma. Questa Scatola a Guanti, denominata SAG-CEM, è stata interamente progettata da Sogin, e realizzata da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto dalle Società Orano e
Fucina Italia. La SAG-CEM permetterà di condizionare, mediante cementazione, circa 0,8 metri cubi di rifiuti radioattivi liquidi, contenenti plutonio e uranio, prodotti dalle attività di fabbricazione del combustibile nucleare svolte durante il passato esercizio dell’impianto.

Si tratta di un impianto prototipale innovativo, costituito da un sistema di condizionamento dei rifiuti liquidi all’interno di una Scatola a Guanti, idoneo per il trattamento di rifiuti con caratteristiche chimiche, fisiche e radiologiche eterogenee, progettato per garantire un processo completamente confinato e isolato dall’ambiente esterno, al fine di garantire il più elevato livello di sicurezza per i lavoratori, la popolazione e l’ambiente.
L’impianto è composto da 3 moduli: nel 1° i rifiuti liquidi vengono inseriti, pretrattati e miscelati con cemento in appositi contenitori, progettati anch’essi da Sogin; nel 2° avviene la movimentazione dei contenitori; nel 3° modulo si effettua il dosaggio del cemento all’interno degli stessi contenitori. Le attività di condizionamento di questi rifiuti liquidi inizieranno il prossimo anno. I manufatti prodotti da quest’attività saranno conservati nel sito in attesa del loro conferimento al Deposito Nazionale, una volta disponibile.

Veduta aerea dell’impianto Sogin di Bosco Marengo

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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