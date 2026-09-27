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ACLI: lavoro domestico e pagamento stipendi

DiRaimondo Bovone

Set 27, 2026 , , , , ,

Nel Lavoro Domestico il pagamento dello stipendio non è solo una questione organizzativa: è un passaggio fondamentale per tutelare sia il datore di lavoro che chi lavora. Anche nel Lavoro Domestico è importante che i versamenti siano chiari, verificabili e coerenti con quanto indicato nel contratto e nel prospetto paga. Utilizzare la modalità corretta permette di dimostrare quanto si è versato in caso di controlli o contestazioni.
Quando si parla di bonifico, si intende una forma di pagamento tracciabile, quindi facilmente dimostrabile nel tempo. È la soluzione più consigliata perché lascia una prova chiara del pagamento effettuato. Anche l’assegno bancario può essere utilizzato, purché sia sempre documentabile.
Il pagamento in contanti non è vietato, ma è fortemente sconsigliato. Il motivo è semplice: non lascia traccia. Se si sceglie questa modalità, è importante far firmare sempre una ricevuta dettagliata indicando: importo, periodo e firma.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91
Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91
Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11
Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97
Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91
Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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