ACLI: lavoro domestico e pagamento stipendi

Nel Lavoro Domestico il pagamento dello stipendio non è solo una questione organizzativa: è un passaggio fondamentale per tutelare sia il datore di lavoro che chi lavora. Anche nel Lavoro Domestico è importante che i versamenti siano chiari, verificabili e coerenti con quanto indicato nel contratto e nel prospetto paga. Utilizzare la modalità corretta permette di dimostrare quanto si è versato in caso di controlli o contestazioni.

Quando si parla di bonifico, si intende una forma di pagamento tracciabile, quindi facilmente dimostrabile nel tempo. È la soluzione più consigliata perché lascia una prova chiara del pagamento effettuato. Anche l’assegno bancario può essere utilizzato, purché sia sempre documentabile.

Il pagamento in contanti non è vietato, ma è fortemente sconsigliato. Il motivo è semplice: non lascia traccia. Se si sceglie questa modalità, è importante far firmare sempre una ricevuta dettagliata indicando: importo, periodo e firma.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11

Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04