TOP NEWS

Jovanotti compie 60 anni, per il “ragazzo fortunato” l’età è solo un numero

Di

Set 27, 2026

MILANO (ITALPRESS) – Il “ragazzo fortunato” compie sessant’anni. Lorenzo Cherubini, per tutti Jovanotti, li festeggia il 27 settembre e, a giudicare da come ha trascorso gli ultimi mesi, l’età anagrafica resta soltanto un numero. Ha chiuso il “Jova Summer Party” pedalando per circa duemila chilometri tra una tappa e l’altra ed è tornato al Circo Massimo dopo avere attraversato mezza Italia in bicicletta. In barba all’età e all’incidente dell’estate 2023, quando a Santo Domingo cade mentre viaggia in bici ritrovandosi con femore e clavicola fratturati e il trocantere sbriciolato, Jovanotti continua a mantenere la stessa voglia di saltare sul palco che aveva quando invitava tutti a dargli il “Gimme five”. A quel tempo in pochi avrebbero scommesso sul futuro da cantautore di quel dj alto e magro, con il cappellino in testa, i vestiti colorati e una predilezione per il ritmo, l’energia e la festa anche a scapito di una perfetta intonazione.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Economia IN EVIDENZA Politica TOP NEWS

Deficit/Pil a -3,1%, Giorgetti: “L’Italia non esce dalla procedura d’infrazione”

Set 22, 2026
TOP NEWS

Us Open, Zverev spezza il sogno di Shelton e vince il suo secondo Slam

Set 14, 2026
Primo Piano TOP NEWS

Italpress e Meeting di Rimini rinnovano la media partnership per la 47^ edizione

Ago 10, 2026

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Science & Technology

Sogin: nuova ‘scatola a guanti’ per cementare rifiuti liquidi contenenti plutonio

Set 27, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Jovanotti compie 60 anni, per il “ragazzo fortunato” l’età è solo un numero

Set 27, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: lavoro domestico e pagamento stipendi

Set 27, 2026 Raimondo Bovone
Sport

Nazionale: Mancini divide il gruppo, 10 azzurri non partono per la Turchia

Set 27, 2026