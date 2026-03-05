Serie di esplosioni a Teheran, l’Iran attacca le forze curde nel Kurdistan

Attualità Esteri IN EVIDENZA

Mar 5, 2026

TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Una serie di esplosioni hanno colpito Teheran nelle ultime ore. I media locali hanno riportato un’esplosione nella parte occidentale di Teheran, alcune nella città di Karaj. L’Iran ha invece annunziato do di aver lanciato un attacco contro il quartier generale delle forze curde nel Kurdistan iracheno. Intanto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi ha duramente accusato gli Stati Uniti di aver colpito senza preavviso una fregata della Marina militare di Teheran in acque internazionali, definendo l’azione una “follia”che Washington “rimpiangerà amaramente”. In un post su X, Araqchi ha dichiarato: “Gli Stati Uniti hanno commesso un’atrocità in mare, a 2.000 miglia dalle coste iraniane. La fregata Dena, ospite della Marina indiana e con a bordo circa 130 marinai, è stata colpita in acque internazionali senza alcun avvertimento preventivo”. Il ministro ha aggiunto: “Conservate le mie parole: gli Stati Uniti rimpiangeranno duramente il precedente che hanno creato attaccando una fregata in acque internazionali”.

– Foto: Ipa Agency –

