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Napoli: sequestrate al porto 130 tonnellate di rifiuti tessili, 2 denunciati

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Mar 30, 2026


NAPOLI (ITALPRESS) – Sequestro di oltre 130mila chilogrammi di rifiuti tessili nel porto di Napoli nell’ambito delle attività di contrasto alla gestione illecita dei rifiuti. I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, insieme ai militari della Guardia di Finanza, hanno individuato diversi container diretti in Nigeria che, secondo la documentazione, avrebbero dovuto contenere oggettistica usata. Nel corso delle verifiche è emerso che all’interno dei container erano stoccati indumenti, scarpe e borse provenienti da raccolta urbana, non sottoposti ai necessari processi di selezione e igienizzazione e quindi classificabili come rifiuti speciali non pericolosi. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato che le società coinvolte nella spedizione erano prive delle autorizzazioni necessarie per il trattamento dei rifiuti. Al termine dei controlli, due persone – un 47enne napoletano e una 59enne ucraina – sono state denunciate per traffico illecito di rifiuti e falso ideologico.

tvi/mca2
(Fonte video. Guardia di Finanza)

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