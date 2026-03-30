Cucina italiana: i mercati all’ingrosso sono in grado di assorbire parte dell’inflazione

MANDURIA (TARANTO) (ITALPRESS) – “Una delle principali caratteristiche dei mercati all’ingrosso è quella di garantire la migliore offerta non solo dal punto di vista qualitativo, ma anche dal punto di vista economico per i consumatori. Qualche anno fa abbiamo realizzato uno studio che ha dimostrato come i mercati assorbano l’inflazione, cioè una parte dell’inflazione che si scarica sulla filiera viene in realtà assorbita all’interno del sistema distributivo dei mercati. Pur subendo le pressioni che sono insite nell’attuale contesto, riusciamo a mantenere comunque degli standard di prezzo interessanti, anche perché l’offerta dei mercati è un’offerta così ampia che se c’è un prodotto il cui costo sale, ce n’è sempre qualcuno più conveniente”. Così Fabio Massimo Pallottini, presidente di Italmercati – Rete d’imprese, a margine del primo “Forum della Cucina Italiana”, iniziativa promossa da Bruno Vespa in collaborazione con l’Agenzia ICE e organizzata da Comin & Partners.

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