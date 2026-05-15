Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA Politica

La città di Alessandria fra strisce pedonali, multe e piste ciclabili

DiRaimondo Bovone

Mag 15, 2026 , , , , , , ,
Ecco una nuova puntata della polemica fra maggioranza e opposizione nel Comune di Alessandria, ricordando a chi legge che fra un anno (più o meno) si vota. Il presidente del Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia, Emanuele Locci, ha presentato una mozione per chiedere il ripristino urgente degli attraversamenti pedonali cancellati, o scarsamente visibili, e l’adozione di un piano permanente di manutenzione della segnaletica orizzontale pedonale.
Questa redazione ha ricevuto e pubblica la mozione che richiama gli obblighi previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento, che pongono in capo agli enti proprietari delle strade e ai Comuni l’apposizione, la manutenzione e l’efficienza della segnaletica.
Nel testo si ricorda inoltre che gli attraversamenti pedonali rientrano espressamente tra i segnali orizzontali e devono essere mantenuti visibili ed efficienti.

“In troppe zone di Alessandria le strisce pedonali sono sbiadite, deteriorate, parzialmente cancellate o addirittura assenti. Non parliamo di un dettaglio estetico, ma di un problema concreto di sicurezza stradale. Un attraversamento che non si vede perde la sua funzione: non tutela i pedoni e non avvisa adeguatamente gli automobilisti. Va ricordato che una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni al Codice della Strada (multe) è vincolata a finalità di sicurezza stradale, tra cui anche la manutenzione e il miglioramento della segnaletica. Per questo ritengo che quelle risorse debbano essere utilizzate, prima di tutto, per interventi essenziali e concreti, come il rifacimento degli attraversamenti pedonali cancellati, anziché continuare a tracciare sull’asfalto piste ciclabili spesso inutili, ideologiche e scollegate dalle reali esigenze di sicurezza della città”.
Locci prosegue così: “Bambini, anziani, persone disabili, genitori con passeggini e cittadini che si muovono a piedi hanno diritto ad attraversare in sicurezza. È inaccettabile che in strade trafficate e pericolose gli attraversamenti siano lasciati consumarsi fino a sparire quasi del tutto”.

LA MOZIONE – Chiede alla Giunta di predisporre entro 30 giorni una ricognizione straordinaria degli attraversamenti pedonali presenti sul territorio comunale, con particolare attenzione a quelli cancellati, sbiaditi o non più pienamente efficienti; di dare priorità alle aree sensibili come scuole, asili, fermate del trasporto pubblico, strutture sanitarie, uffici pubblici, parchi, cimiteri, luoghi di culto, aree commerciali e zone ad alta frequentazione pedonale; e di procedere entro 60 giorni al ripristino degli attraversamenti più deteriorati e pericolosi.

LA PROPOSTA – Prevede inoltre la redazione, entro 90 giorni, di un Piano comunale di manutenzione programmata della segnaletica orizzontale relativa agli attraversamenti pedonali, con verifiche periodiche almeno semestrali e controlli rafforzati prima dell’inizio dell’anno scolastico e della stagione invernale. La mozione chiede infine di istituire o aggiornare un catasto comunale degli attraversamenti pedonali, rendere più semplice e tracciabile la segnalazione da parte dei cittadini e riferire entro 120 giorni alla Commissione consiliare competente sullo stato di attuazione degli interventi.

Emanuele Locci

LA CONCLUSIONE DI LOCCI – “Non possiamo aspettare l’incidente per rifare le strisce. Serve una programmazione seria, con materiali adeguati, controlli periodici, un catasto digitale degli attraversamenti e tempi certi di intervento. La sicurezza stradale comincia anche dalle cose più semplici: attraversamenti visibili, manutenzione costante e rispetto dei pedoni”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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