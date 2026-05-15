RinnovArea, Piu “A Porto Torres interventi importanti per dignità e sicurezza”

PORTO TORRES (ITALPRESS) – “Continuiamo ad aprire cantieri grazie ai fondi finanziati 14 mesi fa. A Porto Torres interventi importanti, cominciamo subito con la consegna dei lavori da un milione e mezzo di euro su via Piemonte e via Veneto, stiamo continuando i lavori da 980.000 euro sempre in queste zone e altri 300.000 euro di manutenzione straordinaria per un totale entro il 30 giugno 2026 di tre milioni e mezzo. Sempre su Porto Torres stiamo programmando altri 2 milioni di euro per manutenzione straordinaria in altre zone della città, per dare dignità all’abitare e sicurezza e certezza ai cittadini di poter vivere in un ambiente sano e diverso da quello ereditato”. Lo ha detto l’assessore dei Lavori pubblici della Regione Sardegna, Antonio Piu, inaugurando a Porto Torres i primi cantieri avviati in città all’interno del programma straordinario RinnovArea per la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di Area. Gli interventi avviati oggi riguardano Via Piemonte (civici 5-7) e via Veneto (civico 1).

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(Fonte video: Regione Sardegna)