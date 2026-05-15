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Controlli anti caporalato nel Milanese,chiusa azienda tessile a Pero e 2 denunce

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Mag 15, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Controlli straordinari contro il caporalato e il lavoro irregolare nel Milanese. Nella mattinata del 14 maggio i carabinieri della Compagnia di Rho, insieme ai militari del Nucleo ispettorato del lavoro di Milano e al personale dell’Ispettorato territoriale del lavoro, con il supporto del nucleo elicotteri di Orio al Serio, hanno eseguito un’ispezione in un’azienda tessile di Pero. L’operazione era finalizzata a verificare eventuali situazioni di sfruttamento lavorativo. Durante gli accertamenti sono stati controllati 26 lavoratori: 23 cittadini cinesi e tre italiani. Al termine delle verifiche i titolari dell’azienda, un uomo di 59 anni e una donna di 48, entrambi italiani, sono stati denunciati a piede libero con l’accusa di aver impiegato lavoratori privi di permesso di soggiorno e per diverse violazioni legate al lavoro irregolare. Nel corso dell’ispezione sono inoltre emerse numerose irregolarità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Per questo motivo l’attività è stata sospesa con effetto immediato. Nei confronti dell’azienda sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 52mila euro.

tvi/mca1

(Fonte video: Carabinieri Milano)

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