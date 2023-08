Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati. Vediamo nel dettaglio il tempo che ci attenderà nei prossimi giorni.

Venerdì 18 agosto – Cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, tendenza a qualche cumulo più compatto sulle Alpi nel pomeriggio. Precipitazioni generalmente assenti, salvo locali rovesci sui settori alpini. Ventilazione debole a tutte le quote, di intensità variabile in pianura. Temperature in aumento con massime sui 35/36º.

Sabato 19 agosto – Cieli sereni ovunque, qualche velatura di passaggio nel corso della giornata. Precipitazioni assenti, ventilazione assente o al massimo di debole entità. Temperature in aumento, minime tra i 22/23º massime intorno ai 36/37º.

Domenica 20 agosto – Cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, locali cumuli sulle Alpi. Precipitazioni generalmente assenti, salvo lievi rovesci a ridosso dei settori alpini. Ventilazione debole settentrionale sulle Alpi, assente o a regime di brezza in pianura.

Prossima settimana – La tendenza è verso un prosieguo di questa fase molto calda, temperature sopra le medie stagionali per tutta la settimana. Fugaci temporali saranno possibili localmente sui settori alpini, difficilmente interesseranno le pianure. Piccolo cenno di cambiamento a partire dal 26 del mese.

Manuel Atzori