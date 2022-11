Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati, il tempo per oggi venerdì 11 novembre vedrà cieli prevalentemente soleggiati, qualche nebbia o nube bassa sarà possibile nelle prime ore della giornata ma in un contesto asciutto.

Ventilazione debole con picchi localmente moderati sulle Alpi, per quanto riguarda il quadro termico sarà una giornata piuttosto mite specie nelle ore centrali con le massime che toccheranno i 16º.

La giornata di sabato non subirà grossi cambiamenti, cieli in prevalenza soleggiati con il passaggio di nubi alte e banchi di nebbia nelle ore più fredde, ventilazione debole/moderata da nord-est sulle Alpi, deboli da nord-est anche in pianura con picchi moderati entro sera, molto mite.

Domenica giornata stabile con qualche nube più compatta lungo i rilievi alpini, ampie schiarite nel pomeriggio, ventilazione debole o moderata sugli Appennini, temperature miti nelle ore centrali della giornata.

Per quanto riguarda la settimana a venire, la tendenza è verso un peggioramento del tempo ad opera di correnti atlantiche, quadro sinottico che potrebbe cambiare a favore di un periodo più piovoso e con temperature vicine alle medie stagionali

Manuel Atzori