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Pesaro: preparavano molotov e le testavano in un capannone, perquisiti 4 giovani

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Set 22, 2026


PESARO (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno eseguito, con il supporto dei Comandi territorialmente competenti, un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura di Pesaro nei confronti di quattro giovani residenti nelle province di Pesaro e Urbino, Rimini e Bologna. Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla Procura e avviate attraverso il monitoraggio del territorio e dei siti e profili social collegati, il gruppo avrebbe realizzato, intorno a febbraio 2026, diverse bottiglie incendiarie tipo Molotov, “la cui potenzialità offensiva sarebbe stata successivamente testata in un capannone industriale abbandonato di Pesaro, provocando combustioni e deflagrazioni”, si legge in una nota.

col4/mca3 (fonte video: ufficio stampa Carabinieri)

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