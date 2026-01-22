Pesaro: preparavano molotov e le testavano in un capannone, perquisiti 4 giovani

PESARO (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno eseguito, con il supporto dei Comandi territorialmente competenti, un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura di Pesaro nei confronti di quattro giovani residenti nelle province di Pesaro e Urbino, Rimini e Bologna. Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla Procura e avviate attraverso il monitoraggio del territorio e dei siti e profili social collegati, il gruppo avrebbe realizzato, intorno a febbraio 2026, diverse bottiglie incendiarie tipo Molotov, “la cui potenzialità offensiva sarebbe stata successivamente testata in un capannone industriale abbandonato di Pesaro, provocando combustioni e deflagrazioni”, si legge in una nota.

col4/mca3 (fonte video: ufficio stampa Carabinieri)