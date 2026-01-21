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Il ministro Crosetto: “Assicurata la continuità operativa nel Medio Oriente”

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Set 21, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi pomeriggio, a Palazzo Chigi, insieme al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, e al Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra Fabio Gregori, abbiamo fatto il punto sulla situazione operativa delle missioni italiane, con particolare riferimento al quadrante mediorientale. Sono in corso valutazioni, con principale focus sulla sicurezza dei contingenti, sulla presenza nazionale nell’area. Come reso noto anche dal portavoce degli Houti non c’era alcuna volontà di colpire un assetto italiano. Intanto, per tutti gli assetti e in particolare per quelli aerei sono state adottate misure per incrementarne le condizioni di sicurezza. In ogni caso, sarà assicurata la continuità delle attività operative nel rispetto degli impegni internazionali assunti con la partecipazione ad Inherent Resolve e la tutela del nostro personale”. Così il Ministro della Difesa Guido Crosetto in una nota.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

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