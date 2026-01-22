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Mondiali di ciclismo: Milesi è argento nella cronometro Under 23

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Set 22, 2026

MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – Nicolas Milesi è medaglia d’argento nella cronometro under 23 maschile ai mondiali di ciclismo di Montreal, in Canada. Una prova da incorniciare per l’azzurro, che ha chiuso col tempo di 37:33.17, a 7″ dall’olandese Ryan Gal, neo iridato. A chiudere il podio di giornata è stato lo spagnolo Hector Alvarez, bronzo a 11″88. E’ stata una gara complicata da interpretare lungo il percorso di 31.3 chilometri. I continui saliscendi hanno influito sulla prestazione, diversi favoriti di giornata hanno perso terreno, tra cui Cameron Rodgers: per l’australiano un guasto tecnico che ha compromesso la prova. Ottima prestazione invece per Milesi che ha chiuso col terzo miglior tempo nel primo intermedio recuperando terreno nella seconda parte della gara. Decisivo l’arrivo in leggera salita, uno strappo che ha influito sulla pedalata dell’azzurro: “Avevo preparato al meglio questo appuntamento – ha dichiarato Milesi – Avevamo studiato bene il piano, penso di aver fatto tutto. In fondo sono contento della prestazione e della medaglia d’argento, però rimane un pò di rammarico. Non mi aspettavo Gal, ma altri atleti, ha fatto davvero un’ottima prestazione. Ci vorrà un attimo per metabolizzare, ma sono comunque contento”. Ventunesimo l’altro azzurro Alessandro Cattani che ha chiuso con un ritardo di 1’59″56 da Gal. Per l’Italbici si tratta del secondo podio iridato in Canada dopo l’argento conquistato ieri, nella crono Elite maschile, da Filippo Ganna. Prima medaglia d’oro per l’Australia. A vincere la prova a cronometro femminile under 23, su un percorso di 20,3 chilometri, è stata Felicity Wilson-Haffenden col tempo di 27’40”. Argento per l’olandese Nienke Vinke (+28.47), bronzo per la belga Luca Vierstraete (+45.07). Non c’erano azzurre al via. Domani ultima giornata mondiale dedicata alle prove contro il tempo: alle 14 (ora italiana) la staffetta mista, alle 18.15 la crono juniores maschile, alle 21.15 quella femminile.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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