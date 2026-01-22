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Reggio Calabria: 6 misure cautelari per gli spari nella notte di capodanno

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Set 22, 2026


REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Sei misure cautelari per intimidazione con armi da fuoco nel quartiere di Arghillà Nord, nella periferia della città. Tre persone sono finite ai domiciliari e altre tre hanno ricevuto il divieto di dimora in provincia. Al centro dell’inchiesta anche gli spari esplosi nella notte di Capodanno: circa un centinaio di colpi, con due pistole e almeno quattro fucili, alcuni dei quali ad altezza d’uomo contro una lavatrice usata come bersaglio.

col5/mca3 (fonte video: ufficio stampa Carabinieri)

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