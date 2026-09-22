Nuovo ospedale di Alessandria: sono 14 i partecipanti al bando di gara per la fattibilità

Sono 14 le adesioni al bando di gara relativo all’affidamento del progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo ospedale di Alessandria, a conferma del rilevante interesse suscitato da un’opera strategica per la città e per l’intero territorio provinciale.

Pubblicata lo scorso 19 giugno, la procedura rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di realizzazione della nuova struttura ospedaliera. L’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria ha istituito fin da subito un gruppo di lavoro dedicato al monitoraggio costante dell’andamento delle attività, con l’obiettivo di accompagnare le diverse fasi del percorso nel rispetto della programmazione prevista.

LE PAROLE – Valter Alpe, dg dell’IRCCS AOU AL, sottolinea: «È di assoluto rilievo la risposta degli operatori economici interessati a candidarsi alla progettualità del nuovo ospedale. Per rimanere in linea con il cronoprogramma, l’obiettivo successivo e prossimo dell’Istituto è riuscire a formalizzare, entro la fine del mese, i nominativi dei componenti della commissione che dovrà valutare le proposte pervenute».

Soddisfatti anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi: «Il numero di risposte al bando testimonia l’interesse per un progetto così atteso e di rilievo non solo per Alessandria, ma per tutto il territorio della provincia. Il nuovo ospedale rappresenta un’opera fondamentale per rafforzare la rete sanitaria e offrire risposte sempre più adeguate ai bisogni dei cittadini. Proseguiamo con determinazione nel percorso avviato, con l’obiettivo di assicurare al nuovo IRCCS e al territorio una struttura moderna, efficiente e capace di sostenere lo sviluppo della sanità alessandrina e piemontese».