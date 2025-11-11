Il ministro Salvini: “In 9 mesi sulle strade 91 morti e 1.012 feriti in meno”

ROMA (ITALPRESS) – “Nei primi 9 mesi di entrata in vigore del nuovo codice della strada, secondo i dati ufficiali di Polizia stradale e Arma dei carabinieri, si sono registrati, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, 91 morti in meno, 1.012 feriti in meno, 703 incidenti in meno”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, al question time in Aula al Senato. “Fosse stato anche uno solo il morto in meno, sarei orgoglioso del lavoro che tutti insieme abbiamo fatto”.

Sugli autovelox, poi, Salvini ricorda che “nel mese di agosto abbiamo lanciato un’operazione trasparenza, istituendo una piattaforma telematica per la raccolta dei dati relativi agli autovelox da parte di tutti gli enti locali, che avranno tempo fino ad ottobre per registrare su questa piattaforma, ormai in via di definizione, i dispositivi presenti sul proprio territorio. In assenza di tale comunicazione, gli autovelox non comunicati non potranno essere più utilizzati per accertare violazioni al codice della strada. L’obiettivo è chiaro: tutelare la sicurezza, ma anche il diritto al lavoro di milioni di italiani che devono poter essere avvisati di come vengono protetti sulle strade. Si tratta di una battaglia non politica, ma di civiltà”.

