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Il ministro Urso: “Momento giusto per un accordo di libero scambio con Emirati Arabi”

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Mag 15, 2026
MILANO (ITALPRESS) – “Io credo che la Commissione Europea dovrebbe sottoscrivere al più presto l’accordo di libero scambio con gli Emirati Arabi Uniti che sarebbe un segnale importante sul piano economico produttivo, ma anche soprattutto in questa fase sul piano politico per dire agli Emirati ‘noi ci siamo, noi crediamo in voi, noi siamo vicino a voi, noi vogliamo crescere con voi'”. Lo ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a Milano in occasione dell’edizione 2026 di Investopia.
“L’accordo di libero scambio con gli Emirati potrebbe poi essere da apripista per il più vasto e significativo accordo di libero scambio col Consiglio di Cooperazione del Golfo, come è già accaduto tra la Nuova Zelanda e gli Emirati prima, e poi tra la Nuova Zelanda e il Consiglio di Cooperazione del Golfo. Accordo di libero scambio col Consiglio di Cooperazione del Golfo le cui trattative sono iniziate quando io ero al commercio con l’estero, quindi 20 anni fa. O si sono interrotte, o sono recentemente riprese. Io credo che sia il momento giusto per sottoscrivere prima l’accordo con gli Emirati, che è più facile da finalizzare e, sotto la spinta di questo modello, fare altrettanto con tutta l’area del Golfo”.xh7/sat/azn

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