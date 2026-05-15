L’inflazione accelera: ad aprile + 2,7%





ROMA (ITALPRESS) – Accelera ancora l’inflazione. Ad aprile, secondo i dati Istat, l’indice nazionale dei prezzi al consumo è salito del 2,7% su base annua, rispetto all’1,7 registrato a marzo. A incidere è soprattutto la netta risalita dei prezzi degli Energetici, sia regolamentati che non. Accelerano anche i prezzi degli Alimentari non lavorati, mentre sono in rallentamento i Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, e i Trasporti. I prezzi dei beni registrano una marcata accelerazione su base annua, mentre quelli dei servizi rallentano. Il differenziale tra il comparto dei servizi e quello dei beni diventa quindi negativo, portandosi a -0,7 punti percentuali. La crescita su base annua dei prezzi del “carrello della spesa” sale al 2,3%, rispetto al 2,2 di marzo, mentre l’inflazione di fondo scende all’1,6.

abr/azn