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Musica: è uscito lo scorso 6 marzo ‘Gol di tacco’, nuovo singolo del cantautore Aku Boy

DiRaimondo Bovone

Mar 14, 2026 , , , , ,

Gol di tacco”, è il nuovo singolo del cantautore romano AKU BOY, pubblicato dopo l’ottimo riscontro dei brani “Solo con te” e “Supercalifragilistichespiralità”. Il brano è distribuito da Pirames International, società leader nella distribuzione digitale di musica indipendente che collabora con i principali store e piattaforme streaming in Italia e all’estero ed è disponibile dal 6 marzo sulle maggiori piattaforme digitali al seguente link: https://pirames.lnk.to/GOLDITACCO

LE PAROLE – Il cantautore Aku Boy (al secolo Francesco Chiarle) racconta così il nuovo singolo: “E’ un brano pop dal tono sincero e ironico che parla di amore, nostalgia e seconde possibilità. Tra giochi di parole e riferimenti contemporanei, racconta la voglia di ricominciare da chi si ama, nonostante gli errori. Un mix di leggerezza e sentimento, dove il romanticismo si intreccia a un’energia fresca e moderna”.

Produced by: Massimo Calabrese e Marco Lecci con Valerio Calisse per Musica e Rivoluzione S.a.s. e Vittorio Costa per Lungomare srl – Casa Discografica: Lungomare – Edizioni: Lungomare srl / Musica e Rivoluzione S.a.s. – Management: Lungomare srl 
www.lungomare-srl.com – [email protected]https://www.instagram.com/lungomaresrl/  –https://www.tiktok.com/@lungomare.s.r.l
Il Booking è affidato a SGR Music Show Agency: www.sgr.ithttps://www.instagram.com/sgr_agenzia

CANALI UFFICIALI AKU BOY
INSTAGRAMhttps://www.instagram.com/akuboyx/
TikTokhttps://www.tiktok.com/@akuboyx
Spotifyhttps://open.spotify.com/artist/2Z9Ndscaccbxjg3Y0sIfkM

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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