Musica: è uscito lo scorso 6 marzo ‘Gol di tacco’, nuovo singolo del cantautore Aku Boy

“Gol di tacco”, è il nuovo singolo del cantautore romano AKU BOY, pubblicato dopo l’ottimo riscontro dei brani “Solo con te” e “Supercalifragilistichespiralità”. Il brano è distribuito da Pirames International, società leader nella distribuzione digitale di musica indipendente che collabora con i principali store e piattaforme streaming in Italia e all’estero ed è disponibile dal 6 marzo sulle maggiori piattaforme digitali al seguente link: https://pirames.lnk.to/GOLDITACCO

LE PAROLE – Il cantautore Aku Boy (al secolo Francesco Chiarle) racconta così il nuovo singolo: “E’ un brano pop dal tono sincero e ironico che parla di amore, nostalgia e seconde possibilità. Tra giochi di parole e riferimenti contemporanei, racconta la voglia di ricominciare da chi si ama, nonostante gli errori. Un mix di leggerezza e sentimento, dove il romanticismo si intreccia a un’energia fresca e moderna”.

Produced by: Massimo Calabrese e Marco Lecci con Valerio Calisse per Musica e Rivoluzione S.a.s. e Vittorio Costa per Lungomare srl – Casa Discografica: Lungomare – Edizioni: Lungomare srl / Musica e Rivoluzione S.a.s. – Management: Lungomare srl

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Il Booking è affidato a SGR Music Show Agency: www.sgr.it – https://www.instagram.com/sgr_agenzia

CANALI UFFICIALI AKU BOY

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