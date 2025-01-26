Attualità Cronaca Video

Ucraina: attacco aereo russo su Kherson, un morto e diversi feriti

Di

Set 26, 2025


KHERSON (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Circa una dozzina e mezza di bombe guidate sono state sganciate su Kherson e i suoi sobborghi. A seguito dell’attacco, un residente locale di 74 anni è stato ucciso e altre sei persone sono rimaste ferite”. E’ quanto riferisce l’Amministrazione Militare Regionale di Kherson in merito a un nuovo attacco russo sulla città ucraina di Kherson. Il bilancio è di una vittima e numerosi feriti. “Diversi condomini e oltre 70 case private, un edificio amministrativo, veicoli civili e mezzi pubblici sono stati danneggiati a causa dei bombardamenti, e sono scoppiati anche degli incendi”.

gsl/mca1/sat
Fonte video: Amministrazione Militare Regionale di Kherson

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA Politica Video

Benjamin Netanyahu all’ONU, numerosi delegati abbandonano l’aula

Set 26, 2025
Attualità Cronaca Video

Ragusa, un giovane sequestrato a Vittoria, il vescovo ai rapitori: “Liberatelo”

Set 26, 2025
Attualità IN EVIDENZA Viaggiando

L’ad di Ferrovie, Donnarumma: “La puntualità dei treni è salita del 10%, nonostante i cantieri”

Set 26, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Iran, Netanyahu “Con Trump rimossa minaccia esistenziale”

Set 26, 2025
IN EVIDENZA

Tg Sport – 26/9/2025

Set 26, 2025
IN EVIDENZA

Intesa Sanpaolo, finanziamenti per 300 mln all’anno al Terzo Settore

Set 26, 2025
IN EVIDENZA

HIV, una nuova profilassi per la prevenzione

Set 26, 2025