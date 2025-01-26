L’ad di Ferrovie, Donnarumma: “La puntualità dei treni è salita del 10%, nonostante i cantieri”

ROMA (ITALPRESS) – “Quello che sta accadendo sulle reti quest’anno è già molto meglio di quello che è accaduto l’anno scorso. Quest’anno abbiamo effettuato una pianificazione dei numerosissimi cantieri, e la puntualità dei treni è salita di circa 10 punti percentuali. Il disagio che si può provare in qualche caso deriva molto dalla presenza di questi cantieri”. Così l’amministratore delegato del Gruppo FS, Stefano Donnarumma, a margine della presentazione del nuovo Frecciarossa 1000. xb1/col4/mca1

