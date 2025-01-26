Attualità Cronaca Video

Ragusa, un giovane sequestrato a Vittoria, il vescovo ai rapitori: “Liberatelo”

Set 26, 2025
VITTORIA (RAGUSA) (ITALPRESS) – Il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, appreso del gravissimo episodio avvenuto a Vittoria, con il rapimento di un giovane avvenuto ieri sera nel quartiere Forcone di Vittoria, ha lanciato un appello ai rapitori: “Faccio appello ai rapitori perché lascino libero il ragazzo. Quanto accaduto è gravissimo, ci turba e ci lascia sconvolti. Auspichiamo che le forze dell’ordine, che stanno lavorando per risolvere il caso, possano riportare questo giovane alla sua famiglia”.
(Fonte video: ufficio stampa Diocesi di Ragusa)

