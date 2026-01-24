Tajani “Contro la politica della forza scegliamo la forza della politica”





NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Non dobbiamo abituarci alla guerra. Perché ci si abitua prima alle parole, poi alle immagini, infine alle vittime. E quando la guerra diventa un’abitudine, la pace rischia di apparire un miraggio. Noi non ci rassegniamo.

Contro la legge del più forte, scegliamo la forza della legge. Contro la politica della forza, scegliamo la forza della politica. Questo è il messaggio che l’Italia porta oggi alle Nazioni Unite”. Così, dal podio dell’assemblea generale delle Nazioni Unite, il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani.

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