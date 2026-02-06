Attualità Eventi IN EVIDENZA

Il Carnevale storico di Saluzzo verso il centenario: domenica 8 febbraio la grande sfilata 2026

DiRaimondo Bovone

Feb 6, 2026 , , , , , ,

Saluzzo è pronta alla baldoria del Carnevale e dà il via al lungo percorso che porterà al centenario dell’evento, previsto nel 2028. Sono attese migliaia di persone domenica 8 febbraio, dalle 14, in corso Italia e nel centro storico del Marchesato, per la grande sfilata dei carri e delle maschere del 98° Carnevale Città di Saluzzo – 8° “Carnevale delle 2 Province”, tra i più antichi e tradizionali dell’intero territorio piemontese, come dimostra il titolo di “Carnevale storico”.

La parata sarà animata dalla presenza chiassosa e festante di 11 carri e centinaia di figuranti pronti a “sfidarsi” in una sorta di “gran premio” che durerà 3 anni. La sfilata saluzzese sarà preceduta dagli eventi dell’11° Carnevale di Barge, che aprirà il programma del week-end: venerdì 6 febbraio alle 20, presso l’ala comunale di Barge, ci sarà l’investitura di Gian e Gina di Barge, mentre sabato 7 febbraio alle 20, è in programma la tradizionale sfilata notturna dei carri, al via dalle 20 da viale Mazzini.

INFO – Contattare Fondazione Amleto Bertoni all’indirizzo e-mail [email protected]

