Agroalimentare, trend positivo per la mela italiana





ROMA (ITALPRESS) – La mela continua a essere uno dei simboli dell’ortofrutta italiana. Nel nuovo monitoraggio dei costi medi di produzione in agricoltura, Ismea fotografa una raccolta complessivamente positiva, con volumi stabili e un assortimento di varietà sempre più ricco. I numeri della campagna 2025 confermano un quadro positivo: la produzione nazionale è stimata in 2 milioni e 317 mila tonnellate, in linea con l’anno precedente e in aumento del 5% rispetto alla media 2022-2024. La qualità generale è indicata come molto buona per tutte le principali varietà. Sul piano produttivo, Golden Delicious si conferma la cultivar più rappresentata, seguita dal gruppo Gala e dal trio Granny Smith, Fuji e Red Delicious. Un dato che racconta bene l’evoluzione del settore è l’avanzata delle nuove varietà, che superano complessivamente le 300mila tonnellate: un segnale di innovazione dell’offerta e di ricerca di maggiore differenziazione e valore. Un elemento di grande rilevanza del monitoraggio riguarda il commercio con l’estero, che evidenzia una buona competitività delle mele italiane sui mercati internazionali. Nella campagna 2024/25, l’Italia ha registrato un saldo commerciale record di circa 1,14 miliardi di euro, grazie all’esportazione di oltre 1 miliardo di chili di mele – un valore storico secondo solo ai livelli del 2016/17

sat/azn